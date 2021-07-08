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أسهم أوروبا تتأثر بموجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف حيال التعافي

بورصة ألمانيا
بورصة ألمانيا
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتأثر بموجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف حيال التعافي

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي انخفض 0.7%

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رويترز

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ قادت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات التعدين وصناعة السيارات والبنوك الانخفاضات في التعاملات المبكرة، مع تأثر المعنويات عالميا بسبب مخاوف حيال التعافي الاقتصادي.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بتعاملات اليوم، بعد أن تراجعت الأسواق الآسيوية بسبب مخاوف بشأن التعافي في الصين وتشديد القواعد التنظيمية على شركات التكنولوجيا.

وفي أوروبا، تراجعت أسهم البنوك شديدة التأثر بأسعار الفائدة مع استمرار انخفاض عائدات السندات الحكومية. وانخفض مؤشر بنوك منطقة اليورو 1.5%، إذ تضررت الأرباح من انخفاض أسعار الفائدة.

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كما انخفضت أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات بأكثر من 1%.

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