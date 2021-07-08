أسهم اليابان تتراجع مع اعتزام طوكيو فرض حالة الطوارئ قبيل الأولمبياد

تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، إذ أثار اعتزام البلاد إعادة فرض حالة الطوارئ لاحتواء عودة وتيرة إصابات "كوفيد-19" للزيادة مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وانخفض مؤشر نيكاي القياسي 0.88% إلى 28118.03 نقطة، وهو أدنى مستوى عند الإغلاق في أكثر من أسبوعين، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع 0.90% إلى 1.920.32 نقطة.

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قال وزير ياباني، إن البلاد تستعد لإعلان حالة الطوارئ الرابعة لطوكيو، والتي ستستمر خلال استضافتها للأولمبياد.

وتخضع منطقة طوكيو حاليا لقيود "شبه طارئة" أقل صرامة بعض الشيء. وقال وزير الاقتصاد ياسوتوشي نيشيمورا إنه في ظل القيود المشددة، سيُطلب من المطاعم التوقف عن تقديم المشروبات الكحولية.

قالت صحيفة أساهي اليومية، إنه من المقرر أن يحظر منظمو الأولمبياد حضور الجماهير للألعاب التي تستمر في الفترة من 23 يوليو/تموز إلى الثامن من أغسطس/آب.