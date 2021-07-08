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أسهم "مايكروسوفت" تسجل مستوى تاريخياً جديداً لرابع جلسة

مايكروسوفت
مايكروسوفت
تكنولوجيا

أسهم "مايكروسوفت" تسجل مستوى تاريخياً جديداً لرابع جلسة

انضمت الشهر الماضي إلى أبل بقيمة سوقية عند تريليوني دولار

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وكالات

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صعدت أسهم عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت 1% أثناء التعاملات أمس الأربعاء، مسجلة مستوى قياسيا مرتفعا جديدا عند 280.50 دولار.

وهذه هي الجلسة الرابعة على التوالي التي تخترق فيها أسهم مايكروسوفت مستويات تاريخية مرتفعة.

وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2.1 تريليون دولار عند الإغلاق الثلاثاء.

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وكانت وزارة الدفاع الأميركية، ألغت أمس الثلاثاء، عقد الحوسبة السحابية البالغة قيمته 10 مليارات دولار، والذي كان موضع معركة قانونية بين العملاقين أمازون ومايكروسوفت. لكنها أعلنت عن عقد جديد، حيث طلبت مقترحات من كل من مقدمي الخدمات السحابية ومن المرجح أن يفوز كلاهما بمكافأة.

وفاقت نتائج الشركة للربع الثالث، التي صدرت في أواخر أبريل، التوقعات وأظهرت نموًا قويًا عبر قطاعات أعمالها.

وفي الشهر الماضي انضمت مايكروسوفت إلى نظيرتها أبل في نادي العمالقة الذي يضم الشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار.

وكانت "أرامكو" السعودية تجاوزت هذا الحد لفترة وجيزة في ديسمبر 2019، لكن قيمتها السوقية حاليًا تبلغ حوالي 1.9 تريليون دولار.

تأسست شركة مايكروسوفت عام 1975 على يد بيل غيتس وبول ألين، حيث أنشأت صناعة برامج الكمبيوتر الشخصي وسيطرت على سوق أنظمة تشغيل أجهزة الكمبيوتر وبرامج Office لسنوات.

وبينما استغرق الأمر 33 عامًا من الاكتتاب العام لشركة مايكروسوفت للوصول إلى أول تريليون دولار من حيث القيمة في عام 2019، إلا أن التريليون التالي استغرق حوالي عامين فقط وسط زيادة شعبية أسهم التكنولوجيا قبل جائحة Covid-19 وأثناء الأزمة الصحية.

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