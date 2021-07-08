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الذهب يصعد مع نزول الدولار وعوائد السندات

الدولار والذهب
سعر الذهب

الذهب يصعد مع نزول الدولار وعوائد السندات

الأوقية تسجل 1811 دولارا بالمعاملات الفورية

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رويترز

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قلبت أسعار الذهب مسارها لتحقق مكاسب اليوم الخميس، مع تراجع الدولار ومواصلة عوائد السندات مسارها الهبوطي، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية للمستثمرين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1811.10 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1814.70 دولار.

وقال المحلل في كومرتس بنك،كارستن فريتش: "النظرة العامة للذهب صعودية.. العقبة الوحيدة في السوق التي تقوض زيادة الذهب وتعيده للهبوط هي الدولار. مع ضعف الدولار إلى حد ما، عاد المعدن للارتفاع مرة أخرى".

الذهب يتماسك فوق 1800 دولار بدعم نزول الدولار أسواق المال سعر الذهب الذهب يتماسك فوق 1800 دولار بدعم نزول الدولار

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى 0.1 %. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، بلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9% إلى 1075.30 دولار، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 2827.80 دولار.

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