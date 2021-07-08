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انفجار ميناء جبل علي يحدث هزة قوية في بورصات الخليج

متداول في سوق دبي المالي (رويترز)
متداول في سوق دبي المالي
أسواق الخليج

انفجار ميناء جبل علي يحدث هزة قوية في بورصات الخليج

سوق دبي يتراجع 0.1% بختام التعاملات

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دبي - رويترز

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أغلقت معظم بورصات الخليج منخفضة اليوم الخميس، عقب حريق في ميناء جبل علي في دبي، أكبر مركز لنقل الشحنات بين السفن في الشرق الأوسط، بسبب انفجار حاوية الليلة الماضية.

وقالت مديرة المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى المري لقناة العربية، إن الحريق نشب في حاوية بها مواد قابلة للاشتعال ووصفت الأمر بأنه "حادث طبيعي".

ونزل المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.1%، فيما تراجع سهم شركة أرامكس للخدمات اللوجستية 1.3% وانخفض سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 0.6%.

انفجار بسفينة قبالة ميناء جبل علي في دبي ولا إصابات بشرية العربية ميديا انفجار بسفينة قبالة ميناء جبل علي في دبي ولا إصابات بشرية

وقالت رئيسة أبحاث الاستثمار لدى إف.إكس بريموس، كايا براف: "على الرغم من التأثير المحدود وتشغيل الميناء في غضون ساعات، فإن الانفجار فرض ضغوطا على معنويات المستثمرين ودفع أسواق الخليج للتراجع".

ونزل المؤشر السعودي الرئيسي 1.2% مع هبوط سهم مصرف الراجحي 2.2% وانخفاض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية المصنعة للبتروكيماويات 1.7%.

لكن أسهم بضع شركات لخدمات الرعاية الصحية والتأمين ارتفعت، بما في ذلك اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني التي فقز سهمها حوالي 7%.

وقالت بارف، إن القطاعين من المحتمل أن يستفيدا من الحوادث مثل ذلك الذي وقع في جبل علي.

وفي أبوظبي، تخلى المؤشر عن مكاسب مبكرة ليغلق منخفضا 0.1%، فيما تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1%.

لكن المؤشر حقق مكسبه الأسبوعي الثاني على الرغم من انخفاضه لثلاث جلسات على التوالي.

وأغلق سهم الشركة العالمية القابضة مستقرا بعد سلسلة مكاسب امتدت ثماني جلسات بدأت مع إدراج وحدتها التابعة، ألفا ظبي، الأسبوع الماضي والتي تملك فيها الشركة العالمية حصة 45%.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم القطرية منخفضا 0.2%، ليتأثر سلبا بنزول سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.4%.

وخارج الخليج، خسر المؤشر المصري الرئيسي 0.9 %، إذ تراجع 28 من بين 30 سهما على المؤشر، فيما هوى سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بما يزيد عن 5%.

وأغلقت 7 بورصات عربية على تراجع بجلسة اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع.

وفيما يلي أداء البورصات العربية:

السعودية خسر المؤشر 1.2% إلى 10825 نقطة

أبوظبي انخفض المؤشر 0.1% إلى 6963 نقطة

دبي تراجع المؤشر 0.1% إلى 2780 نقطة

قطر نزل المؤشر 0.2% إلى 10843 نقطة

مصر خسر المؤشر 0.9% إلى 10185 نقطة

البحرين تراجع المؤشر 0.2% إلى 1575 نقطة

سلطنة عمان أضاف المؤشر 0.3% إلى 4120 نقطة

الكويت نزل المؤشر 0.2% إلى 6920 نقطة

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