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حوافز جديدة للشركات العقارية للإدراج في سوق الأسهم السعودية

مجموعة تداول السعودية مناسبة
شعار مجموعة تداول السعودية
سوق السعودية

حوافز جديدة للشركات العقارية للإدراج في سوق الأسهم السعودية

تمنح الشركات أولوية الشراكة في مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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دبي - العربية.نت

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وقعت مجموعة تداول السعودية مذكرة تفاهم مع برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، تهدف إلى تشجيع الشركات العقارية وتقديم حافز على الإدراج في السوق المالية.

وتهدف الاتفاقية، نقلاً عن تغريدة "وافي" بموقع التواصل "تويتر"، إلى منح الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية امتياز الاجتياز المباشر لبرنامج تأهيل المطورين العقاريين المعتمد لدى "وافي".

ويمكن الحافز الشركات من رخصة البيع على الخارطة، وتمكين الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية من الاسترداد الضريبي للتوريدات العقارية.

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ومن أهداف الاتفاقية أيضاً، منح أولوية الشراكة في مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كانت مجموعة تداول السعودية، قد توقعت أن تشهد سوق الأسهم السعودية العديد من التطورات الرئيسية في المستقبل، وينتظر إتمام بعض عمليات الإدراج المتبادل نتيجة لمذكرات التفاهم الموقعة مع كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وشركة البحرين للمقاصة.

وذكرت "تداول السعودية"، في تقريرها السنوي عن 2020، إلى أن هناك العديد من المؤشرات الجديدة قيد الإنشاء، بما في ذلك مؤشر الشريعة، والذي سيكون مقياساً لأداء جميع الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في "تداول".

وأضافت أنه سيتم تقديم مؤشر حوكمة الشركات، والذي سيعطي وزناً أكبر للشركات التي تتبع قواعد حوكمة هيئة السوق المالية.

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