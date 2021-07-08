.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

زهرة سجواني ترفع ملكيتها في "داماك" العقارية إلى 5.33%

damac
داماك
سوق دبي

زهرة سجواني ترفع ملكيتها في "داماك" العقارية إلى 5.33%

تمتلك بصفة شخصية 50.36 مليون سهم من أسهم الشركة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة "داماك العقارية" أن زهرة سجواني أصبحت تملك ما نسبته 5.33% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها نشر على موقع سوق دبي المالي: إن "زهرة سجواني تمتلك بصفة شخصية 50.36 مليون سهم من أسهم الشركة ما نسبته 0.83%.

وأشارت الشركة إلى أن سجواني تمتلك أيضاً من خلال شركتها "جولدوينج إنفست كو ليمتد" نحو 272.25 مليون سهم ما يعادل 4.5% من أسهم الشركة.

بيتكوين وعملات مشفرة أخرى تهوي.. صفقة ضخمة من مستثمر مجهول قصص اقتصادية عملات مشفرة بيتكوين وعملات مشفرة أخرى تهوي.. صفقة ضخمة من مستثمر مجهول

كانت شركة "ميبل إنفست" قد أعلنت في يونيو الماضي تأجيل تنفيذ عرض الاستحواذ الجزئي على أسهم في رأس مال شركة داماك العقارية، حتى تستكمل دراسة بعض الوقائع المتعلقة بالصفقة.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إنه "بالإشارة إلى الإفصاح المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بتاريخ 9 يونيو 2021، عن نية استحواذ شركة ميبل إنفست على أسهم في رأس مال شركة داماك العقارية، ونظراً لقيام هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً بدراسة بعض الوقائع المتعلقة بهذا الشأن، فقد تقرر تأجيل الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ وذلك إلى حين استكمال الدراسة".

وكانت "ميبل إنفست"‬⁩ المملوكة لحسين سجواني، عرضت شراء كامل أسهم ⁧‫شركة "داماك العقارية" ومقرها دبي،‬⁩ معلنة نيتها النهائية سحب إدراج الشركة من ⁧‫سوق دبي المالي.‬⁩

وبحسب العرض الذي تم الإعلان عنه على موقع ناسداك دبي، تنوي شركة Maple Invest الاستحواذ على نسبة تفوق 90% من "داماك"، لتتمكن بعد ذلك من تقديم عرض استحواذ إجباري على بقية الأسهم وسحب إدراجها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات "النحافة"!
أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا
الأكثر قراءة
"فتاة تيك توك الجديدة" تثير غضباً.. مصر تتحرك بعد بلاغ
حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة "الغرفة السرية للأطفال"
هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر! هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!
لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت
إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض
السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات
قبل أن تذهب
بعد فشل القوات الأفغانية.. هل تنجح الحشود الشعبية في وقف زحف طالبان؟
بعد فشل القوات الأفغانية.. هل تنجح الحشود الشعبية في وقف زحف طالبان؟
اكتشف المزيد