زهرة سجواني ترفع ملكيتها في "داماك" العقارية إلى 5.33%

أعلنت شركة "داماك العقارية" أن زهرة سجواني أصبحت تملك ما نسبته 5.33% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها نشر على موقع سوق دبي المالي: إن "زهرة سجواني تمتلك بصفة شخصية 50.36 مليون سهم من أسهم الشركة ما نسبته 0.83%.

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وأشارت الشركة إلى أن سجواني تمتلك أيضاً من خلال شركتها "جولدوينج إنفست كو ليمتد" نحو 272.25 مليون سهم ما يعادل 4.5% من أسهم الشركة.

كانت شركة "ميبل إنفست" قد أعلنت في يونيو الماضي تأجيل تنفيذ عرض الاستحواذ الجزئي على أسهم في رأس مال شركة داماك العقارية، حتى تستكمل دراسة بعض الوقائع المتعلقة بالصفقة.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، إنه "بالإشارة إلى الإفصاح المنشور على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي بتاريخ 9 يونيو 2021، عن نية استحواذ شركة ميبل إنفست على أسهم في رأس مال شركة داماك العقارية، ونظراً لقيام هيئة الأوراق المالية والسلع حالياً بدراسة بعض الوقائع المتعلقة بهذا الشأن، فقد تقرر تأجيل الإجراءات المتعلقة بالاستحواذ وذلك إلى حين استكمال الدراسة".

وكانت "ميبل إنفست"‬⁩ المملوكة لحسين سجواني، عرضت شراء كامل أسهم ⁧‫شركة "داماك العقارية" ومقرها دبي،‬⁩ معلنة نيتها النهائية سحب إدراج الشركة من ⁧‫سوق دبي المالي.‬⁩

وبحسب العرض الذي تم الإعلان عنه على موقع ناسداك دبي، تنوي شركة Maple Invest الاستحواذ على نسبة تفوق 90% من "داماك"، لتتمكن بعد ذلك من تقديم عرض استحواذ إجباري على بقية الأسهم وسحب إدراجها.