صعود اليورو والين وسط تخلي مستثمرين عن مراكز مخاطرة

ارتفع اليورو اليوم الخميس، بينما يتجه الين الياباني نحو تسجيل أكبر زيادة يومية هذا العام، مع تخلي مستثمرين عن مراكز تنطوي على مخاطرة في أسواق العملات.

وتمسكت العملة الموحدة بمكاسب مبكرة حققتها بعدما وضع البنك المركزي الأوروبي هدفا جديدا للتضخم اليوم الخميس وتبنى دوراً في مكافحة تغير المناخ بعد مراجعة لاستراتيجية كانت متوقعة على نطاق واسع بالأسواق.

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ورغم ارتفاع الدولار في البداية خلال التعاملات المبكرة في لندن، قفز اليورو مع تسارع وتيرة عمليات البيع.

ومقابل الدولار، صعد اليورو 0.4% إلى 1.1838 دولار، في هحين زاد 0.6% مقابل الجنيه الإسترليني مسجلا 85.98 بنس.

وهبط الدولار الأسترالي 0.8% إلى 0.7420 دولار أميركي، مسجلا أدنى مستوياته منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وقفز الين الياباني الذي يعتبر ملاذا آمنا 0.8% إلى 109.8، متجها نحو تسجيل أكبر زيادة في يوم واحد منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.2 إلى 92.54 من يوم الأربعاء، عندما لامس 92.844 للمرة الأولى منذ الخامس من أبريل/نيسان.