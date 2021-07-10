السياحة والترفيه يتصدر 6 قطاعات صاعدة في بورصة مصر

أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تصدر قطاع السياحة والترفيه لـ 6 قطاعات سجلت ارتفاعاً أسبوعياً خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعدما ارتفع بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثاني مرتفعاً بنسبة 2.4%.

وفي المركز الثالث جاء قطاع الخدمات التعليمية صاعداً بنسبة 1.6%، تلاه قطاع التجارة والموزعون في المركز الرابع مرتفعاً بنسبة 1.3%، أعقبه في المركز الخامس قطاع الطاقة والخدمات المساندة مرتفعاً بنسبة 0.7%، وفي المركز السادس حل قطاع العقارات مرتفعاً بنسبة 0.01%.

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في المقابل، تصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 11 قطاعاً متراجعاً بعدما سجل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 5.5%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 4.5%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.7%.

وفي المركز الخامس جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية متراجعاً بنسبة 2.9%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.7%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع البنوك منخفضاً بنسبة 0.2%.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.43% خاسراً نحو 9.5 مليار جنيه بعدما تراجع من مستوى 667.3 مليار جنيه في نهاية إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 657.7 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائر أسبوعية بنسبة 0.7% خاسراً نحو 72 نقطة بعدما نزل من مستوى 10256 نقطة في تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 10184 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.67% خاسراً نحو 36 نقطة بعدما نزل من مستوى 2155 نقطة إلى مستوى 2119 نقطة.

ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 2.12% فاقداً نحو 272 نقطة بعدما هوى من مستوى 12813 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 12541 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.29% خاسراً نحو 52 نقطة بعدما نزل من مستوى 4004 نقطة إلى نحو 3952 نقطة.

كما نزل مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.17% خاسرا نحو 4 نقاط بعدما تراجع من مستوى 2323 نقطة إلى نحو 2319 نقطة. أيضاً تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.76% فاقداً نحو 25 نقطة بعدما تراجع من مستوى 3278 نقطة إلى نحو 3253 نقطة.