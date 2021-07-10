رقم ضخم لتوزيعات الأرباح في بورصة مصر خلال 2021

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن توزيع الشركات المدرجة أرباحاً نقدية تجاوزت نحو 13.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات الخميس الماضي.

جاء ذلك على الرغم من قرار البنك المركزي المصري بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

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وفق البيانات، فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح خلال جلسات شهر يوليو الحالي نحو 42 مليون جنيه، وبلغت التوزيعات خلال شهر يونيو الماضي نحو 330 مليون جنيه، مقابل نحو 2.25 مليار جنيه خلال تعاملات شهر مايو الماضي، فيما بلغت توزيعات الأرباح نحو 7.325 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي.

وشهد شهر مارس قيام الشركات المدرجة بتوزيع أرباح بلغت قيمتها 537 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت نحو 49 مليون جنيه في شهر فبراير الماضي. فيما بلغت التوزيعات نحو 2.574 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي.

فيما تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الأول من شهر يوليو، بعدما سجل حجم تداول بلغ 494.6 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه. وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المركز الثاني بحجم تداول قدره 485.3 مليون ورقة، بقيمة 606.9 مليون جنيه.

وفي المركز الثالث جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 74.9 مليون ورقة بقيمة 540.6 مليون جنيه، يليه قطاع البنوك بحجم تداول 13.6 مليون ورقة بقيمة 503 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 72.6 مليون ورقة بقيمة 493.7 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 81 مليون ورقة منفذة بقيمة 471.5 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز السابع بحجم تداول بلغ 136.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 322.2 مليون جنيه. وجاء قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثامن بحجم تداول بلغ 318.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 264.6 مليون جنيه.

وجاء قطاع مواد البناء في المركز التاسع بحجم تداول 50 مليون ورقة منفذة بقيمة 219.4 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز العاشر بحجم تداول بلغ 18.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 202.1 مليون جنيه.