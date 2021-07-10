مع مكاسب قوية.. هل يخطف الذهب الأضواء من الدولار؟

للأسبوع الثاني على التوالي، تمكن الذهب من التقاط أنفاسه وتسجيل مكاسب أسبوعية جيدة مع الخسائر التي تلاحق الدولار الأميركي أمام سلة العملات العالمية.

وأنهت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند مستوى 1810.6 دولار للأوقية، محققة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بنسبة 1.5%. كما زاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4% عند مستوى 1810.5 دولار للأوقية.

مادة اعلانية

تأتي مكاسب المعدن النفيس مع اتجاه الدولار الأميركي إلى الخسائر مقابل سلة العملات العالمية، حيث تراجعت الورقة الأميركية الخضراء أمام اليورو بنسبة 0.2% مسجلة 1.1872 دولار. كما تراجع الدولار الأميركي أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.7% عند مستوى 1.3878 دولار. فيما صعد الدولار أمام الين الياباني بأكثر من 0.4% عند مستوى 110.200 ين.

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، قد شدد على ضرورة استعداد الولايات المتحدة في حالة حدوث معدل تضخم كبير أو مخاطر اقتصادية أخرى. وكشف المحضر عن الانقسام بشأن رؤية مخاطر التضخم، مع النظر إلى معدلات البطالة المرتفعة نسبياً، في ظل تقديرات بإمكانية خفض مشتريات المركزي الأمريكي من الأصول في وقت أبكر من التوقعات. وبين أن رأى الأغلبية من المسؤولين يتجه إلى أن مخاطر التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي.

وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أنه لن يتم اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة بسبب فقط المخاوف من زيادة معدل التضخم. وقال خلال جلسة استماع أمام الكونغرس: "لن نرفع أسعار الفائدة بشكل استباقي لأننا نخشى حدوث تضخم محتمل.. سنتنظر أدلة على تضخم فعلي أو اختلالات اقتصادية أخرى".

ووفق تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي، فقد جاء نحو ثلث الإنتاج العالمي من المعدن النفيس خلال العام الماضي وبما يعادل نحو 29.5% من ثلاث دول، هي الصين بحصة بلغت 10.6% تعادل نحو 368.3 طن، ثم روسيا بحصة بلغت 9.5% تعادل نحو 331.1 طن، ثم أستراليا بحصة بلغت نحو 9.4% بما يعادل نحو 327.8 طن.

وفي المركز الرابع حلت الولايات المتحدة الأميركية بحجم إنتاج بلغ نحو 190.2 طن. فيما حلت كندا في المركز الخامس بحجم إنتاج بلغ نحو 170.6 طن، تلتها غانا في المركز السادس بحجم إنتاج بلغ نحو 138.7 طن.

وفي المركز السابع حلت البرازيل بحجم إنتاج بلغ نحو 107 طناً، وفي المركز الثامن والتاسع عالميا جاءت المكسيك وأوزبكستان بإنتاج 101.6 طن لكل منهما. وفي المركز العاشر والأخير حلت إندونيسيا بحجم إنتاج بلغ نحو 100 طن خلال العام 2020.