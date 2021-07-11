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طرح لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق السعودية للمناقشة المجتمعية

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

طرح لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق السعودية للمناقشة المجتمعية

لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 10 أغسطس 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية في السعودية، اليوم الأحد، قراره المتضمن نشر مشروع لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية "مشروع اللائحة"، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 10 أغسطس 2021.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن مشروع اللائحة يهدف إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمُبلّغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.

وتتلقى الهيئة آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية "منصة استطلاع".

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وأشارت الهيئة إلى أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏

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