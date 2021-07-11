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1.4 مليار جنيه تتبخر من بورصة مصر في دقائق

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بورصة مصر
البورصة المصرية

1.4 مليار جنيه تتبخر من بورصة مصر في دقائق

رأس المال السوقي يهبط إلى 657.7 مليار جنيه

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القاهرة - خالد حسني

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واصلت البورصة المصرية هبوطها وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد.

وخلال الدقائق الأولى من الجلسة، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.21% خاسراً نحو 1.4 مليار جنيه بعدما تراجع من مستوى 657.7 مليار جنيه في نهاية إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 656.3 مليار جنيه في الوقت الحالي.

على صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.21%، ليسجل مستوى 10163 نقطة، كما نزل مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.15% إلى مستوى 2115 نقطة.

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وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 0.17% إلى مستوى 12520 نقطة. فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 3957 نقطة.

أيضاً، تراجع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2314 نقطة.

كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.25% ليسجل مستوى 3245 نقطة.

كانت الأسهم المصرية قد تكبدت خسائر أسبوعية بنحو 9.5 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.43% خاسراً نحو 9.5 مليار جنيه بعدما تراجع من مستوى 667.3 مليار جنيه في نهاية إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 657.7 مليار جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

على صعيد المؤشرات، سجل المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" خسائر أسبوعية بنسبة 0.7% خاسراً نحو 72 نقطة بعدما نزل من مستوى 10256 نقطة في تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 10184 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي. كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.67% خاسراً نحو 36 نقطة بعدما نزل من مستوى 2155 نقطة إلى مستوى 2119 نقطة.

ونزل مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة 2.12% فاقداً نحو 272 نقطة بعدما هوى من مستوى 12813 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 12541 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة 1.29% خاسراً نحو 52 نقطة بعدما نزل من مستوى 4004 نقطة إلى نحو 3952 نقطة.

كما نزل مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.17% خاسرا نحو 4 نقاط بعدما تراجع من مستوى 2323 نقطة إلى نحو 2319 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 0.76% فاقداً نحو 25 نقطة بعدما تراجع من مستوى 3278 نقطة إلى نحو 3253 نقطة.

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