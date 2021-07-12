الدولار مستقر وسط مخاوف الجائحة قبيل بيانات هامة للتضخم

استقر الدولار مقابل معظم العملات اليوم الاثنين، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بفعل مخاوف بشأن الجائحة، فيما ينتظرون أيضا المزيد من المؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي قبل اتخاذ خطواتهم التالية.

في ظل حساسية السوق الشديدة لأي حديث عن تقليص مبكر للتحفيز، ستحظى بيانات التضخم الأميركية بمتابعة عن كثب غدا الثلاثاء قبل شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يومي الأربعاء والخميس.

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وارتفع اليوان الصيني قليلا عند 6.4735 مقابل الدولار، إذ صعدت الأسهم والسندات الصينية.

انخفض الدولار 0.01% مقابل سلة من العملات، واستقر اليورو مقابل الدولار، وفي غضون ذلك، بلغ الين الياباني، وهو ملاذ آمن، 110.07 ين للدولار، مقابل أعلى مستوى له في شهر يوم الخميس عند 109.535.

ولم يطرأ تغير يذكر على العملات المشفرة، إذ بلغت بتكوين 34 ألفا و431 دولارا وإثر 2154 دولارا.