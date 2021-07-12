.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الدولار مستقر وسط مخاوف الجائحة قبيل بيانات هامة للتضخم

الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار مستقر وسط مخاوف الجائحة قبيل بيانات هامة للتضخم

إذ سيطر الحذر على المستثمرين بفعل مخاوف بشأن الجائحة

متابع الغاء المتابعة

لندن – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

استقر الدولار مقابل معظم العملات اليوم الاثنين، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بفعل مخاوف بشأن الجائحة، فيما ينتظرون أيضا المزيد من المؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي قبل اتخاذ خطواتهم التالية.

في ظل حساسية السوق الشديدة لأي حديث عن تقليص مبكر للتحفيز، ستحظى بيانات التضخم الأميركية بمتابعة عن كثب غدا الثلاثاء قبل شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يومي الأربعاء والخميس.

وارتفع اليوان الصيني قليلا عند 6.4735 مقابل الدولار، إذ صعدت الأسهم والسندات الصينية.

مسؤولو الفيدرالي يحافظون على نبرة "صبورة" حيال تشديد السياسة النقدية أسواق المال اقتصاد أميركا مسؤولو الفيدرالي يحافظون على نبرة "صبورة" حيال تشديد السياسة النقدية

انخفض الدولار 0.01% مقابل سلة من العملات، واستقر اليورو مقابل الدولار، وفي غضون ذلك، بلغ الين الياباني، وهو ملاذ آمن، 110.07 ين للدولار، مقابل أعلى مستوى له في شهر يوم الخميس عند 109.535.

ولم يطرأ تغير يذكر على العملات المشفرة، إذ بلغت بتكوين 34 ألفا و431 دولارا وإثر 2154 دولارا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
الأكثر قراءة
السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام
شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟
شاهد ميسي يجفف دموع نيمار بعد هزيمة المنتخب البرازيلي شاهد ميسي يجفف دموع نيمار بعد هزيمة المنتخب البرازيلي
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم
عودة الملياردير برانسون بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء عودة الملياردير برانسون بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء
قبل أن تذهب
مشاركة عربية لافتة هذا العام وزعت على مسابقات المهرجان السينمائي في كان
مشاركة عربية لافتة هذا العام وزعت على مسابقات المهرجان السينمائي في كان
اكتشف المزيد