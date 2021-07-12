الذهب يهبط مع صعود الدولار والأسهم

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، وتتجه لتسجيل أكبر هبوط في أسبوعين تقريبا مع تراجع جاذبية المعدن جراء انتعاش الدولار والأسهم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1800.96 دولار للأوقية (الأونصة) بجلسة اليوم. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1799.30 دولار للأوقية.

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ارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأحد، بينما صعد مؤشر الدولار 0.1%، وكان قد تراجع على مدى الجلستين السابقتين.

وقال محللون، إن الذهب قد يلقى دعما من المخاوف المرتبطة بسلالة دلتا التي قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار سياسات التيسير النقدي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 25.89 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 2802.68 دولار للأوقية، بينما فقد البلاتين 0.9% إلى 1093.58 دولار.