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تراجع كبير بتداول العملات المشفرة خلال يونيو.. وهذا هو السبب

بيتكوين
بيتكوين
عملات مشفرة

تراجع كبير بتداول العملات المشفرة خلال يونيو.. وهذا هو السبب

في ظل قيود تنظيمية في الصين

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لندن – رويترز

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خلص بحث اليوم الاثنين إلى أن أحجام التداول على منصات العملات المشفرة الرئيسية انخفضت بما يزيد على 40% في يونيو/حزيران في ظل قيود تنظيمية في الصين وكانت قلة التقلبات من العوامل التي أثرت على النشاط.

وأظهرت بيانات مؤسسة كريبتو كومبير البحثية في لندن، أن أحجام المعاملات الفورية انخفضت 42.7% خلال يونيو إلى 2.7 تريليون دولار، مع انخفاض أحجام المشتقات 40.7% إلى 3.2 تريليون دولار.

وانخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة، بأكثر من 6% الشهر الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني بعد أن شددت السلطات في الصين القيود على تداول العملة وعمليات التعدين لاستخراجها.

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كانت بتكوين قد هوت 35% في مايو/أيار في ظل خسائر ناجمة عن تحركات بكين لكبح جماح القطاع سريع النمو.

وتميل أحجام تداول العملات المشفرة إلى الارتفاع خلال فترات تقلبات الأسعار الشديدة.

وقالت كريبتو كومبير، إن منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية بينانس، التي واجهت تدقيقا من جهات تنظيمية في جميع أنحاء العالم، احتفظت بمكانتها كأكبر منصة من حيث حجم المعاملات الفورية. لكن أحجام التداول على بينانس نزلت 56% في يونيو/حزيران إلى 668 مليار دولار.

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