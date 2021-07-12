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مؤشر S&P الأميركي يفتح عند مرتفع قياسي جديد

وول ستريت مناسبة
بورصة نيويورك
وول ستريت

مؤشر S&P الأميركي يفتح عند مرتفع قياسي جديد

المستثمرون ينتظرون أرباح الربع الثاني من العام ومجموعة من البيانات الاقتصادية

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دبي - العربية.نت

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فتح ستاندرد آند بورز 500 عند أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين، ليواصل مسيرته القياسية من الجلسة السابقة، إذ ينتظر المستثمرون بدء موسم أرباح الربع الثاني من العام ومجموعة من البيانات الاقتصادية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 33.41 نقطة بما يعادل 0.10% إلى 34836.75 نقطة، بحسب "رويترز".

وفتح المؤشر ستاندرد آتد بورز 500 مرتفعا 2.86 نقطة أو 0.07% إلى 4372.41 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 41.94 نقطة أو 0.29% إلى 14743.86 نقطة.

من جهة أخرى، استقر الدولار مقابل معظم العملات اليوم الاثنين، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بفعل مخاوف بشأن الجائحة، فيما ينتظرون أيضا المزيد من المؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي قبل اتخاذ خطواتهم التالية.

في ظل حساسية السوق الشديدة لأي حديث عن تقليص مبكر للتحفيز، ستحظى بيانات التضخم الأميركية بمتابعة عن كثب غدا الثلاثاء قبل شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يومي الأربعاء والخميس. وارتفع اليوان الصيني قليلا عند 6.4735 مقابل الدولار، إذ صعدت الأسهم والسندات الصينية.

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