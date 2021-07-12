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 أسهم أوروبا تصعد بدعم المرافق والعقارات

بورصة لندن
بورصة لندن
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تصعد بدعم المرافق والعقارات

لتواصل المكاسب بعد انتعاش قوي يوم الجمعة

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رويترز

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، إذ يسعى المستثمرون إلى الأمان في القطاعات الدفاعية مثل المرافق والعقارات بسبب المخاوف المستمرة من أن انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بالتعاملات المبكرة من جلسة اليوم، مواصلا مكاسبه بعد انتعاش قوي يوم الجمعة.

وارتفعت أسهم المرافق والعقارات والخدمات المالية بما بين 0.5% و1%، بينما انخفضت أسهم البنوك والتعدين والسيارات الحساسة للاقتصاد.

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وصعدت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، إذ يقتنص المستثمرون الصفقات بعد إحدى أسوأ موجات البيع التي شهدتها السوق منذ بداية العام.

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