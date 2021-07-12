300 مليار ريال ربح سنوي متوقع لأرامكو.. مؤشر السعودية يكسر سلسلة الخسائر

أنهى المؤشر الرئيسي "تاسي" للسوق المالية السعودية "تداول" سلسة خسائر استمرت 5 جلسات، مع قرب الإعلان عن نتائج عملاق النفط شركة أرامكو السعودية.

وأغلق مؤشر "تاسي" جلسة الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.1% ليكسب 10.2 نقطة ويغلق عند مستوى 10,698.54 نقطة بتداولات زادت على 8.5 مليار ريال.

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توقع خبير أسواق مالية، عبدالله الربدي، في مقابلة مع "العربية" أن تحقق شركة أرامكو السعودية، ما قيمته 85 مليار ريال صافي أرباح عن الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف الربدي أن التقديرات تشير إلى أن أرامكو ستحقق هذه القيمة من الأرباح الفصلية لترتفع الأرباح النصفية (للفصلين الأول والثاني من 2021) لتعادل 90% مما حققته أرامكو عن عام 2020 والتي كانت سنة استثنائية لمعظم الشركات في العالم، بسبب تأثير جائحة كورونا.

كما توقع أن تحقق أرامكو أرباحاً سنوية للعام الحالي، بحوالي 300 مليار ريال، بزيادة على التوزيعات الكلية المتوقعة منها بقيمة 280 مليار ريال، موضحاً أن هذه الزيادة ستعزز خطط الشركة التوسعة، وتضم جنبا إلى جنب لمصادر تمويل الاستثمارات.

وقال إن أرامكو من المتوقع لها أن تضخ استثمارات بما يقارب 150 مليار ريال للعام الحالي، وسيكون تمويل الاستثمارات من عدة مصادر مثل النشاط التشغيلي والتمويل وبيع الأصول عبر برنامج تمويل التوسعات المعتمد لديها.

كانت شركة أرامكو السعودية، أعلنت اليوم الاثنين، أنها ستعلن نتائجها المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021، وذلك بتاريخ يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021.

وأضافت أرامكو في بيان لها، أن الإعلان سيكون قبل افتتاح سوق تداول تماشيا مع شروط هيئة سوق المال السعودية.

وأوضحت الشركة أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021 شاملا القوائم المالية الكاملة، وذلك يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021.

ارتفعت البورصات الرئيسية بمنطقة الخليج في التعاملات المبكرة الاثنين، وقادت المكاسب أسهم القطاع المالي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت بوبا العربية الحصول على عقد تأمين صحي من أكبر شركة بتروكيماويات في الخليج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). ومن المتوقع أن يكون للعقد أثر إيجابي على نتائج الشركة المالية للعام الحالي.

وارتفع مؤشر دبي 0.1% مدعوما بمكسب 0.4% لأكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، وزيادة 0.3% لسهم إعمار العقارية.

وتقدم سهم شعاع كابيتال 2.9%.

وقالت شعاع في توضيح لتقرير صحفي إنها في المرحلة الأولية من الدراسات والمحادثات مع بنوك استثمارية بشأن إمكانية إنشاء وحدة أغراض خاصة.

وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.5% بفضل مكسب 0.6% لشركة اتصالات.

وعلى نحو منفصل قالت بورصة أبوظبي إنه سيجري إدراج أسهم الياه سات في السوق الرئيسية بداية من 14 يوليو/ تموز.

والطرح العام الأولي لشركة الأقمار الصناعية التابعة لمبادلة بصدد جمع نحو 2.68 مليار درهم (729.69 مليون دولار) بعد تسعير الصفقة قرب منتصف السعر الاسترشادي.

وتقدم المؤشر القطري 0.1% وزاد بنك قطر الوطني 0.3%.

أعلن البنك أن صافي الربح في الربع الثاني بلغ 3.464 مليار ريال قطري (939.36 مليون دولار)، ارتفاعا من 2.824 مليار ريال قبل عام.

وفاق صافي ربح الربع الثاني توقعات المحللين لقفزة 22.7% بفضل نمو القروض وزيادة حادة لدخل الرسوم.