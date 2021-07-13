تسلا تقود "وول ستريت" إلى مستوى إغلاق قياسي

أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت‭ ‬عند أعلى مستوياتها على الإطلاق أمس الاثنين مدعومة بمكاسب لأسهم تسلا والبنوك، بينما يترقب المستثمرون بداية موسم أرباح الشركات للربع الثاني وبيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

وجاءت البنوك وشركات الاتصالات والشركات العقارية بين أكبر الرابحين على مؤشر ستاندرد أند بورز 500.

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وقفزت أسهم شركة تسلا 4.3% وكانت مساهما رئيسيا في مكاسب المؤشرين ستاندرد أند بورز وناسداك.

وصعدت أسهم البنوك قبيل انطلاق تقارير الأرباح الفصلية هذا الأسبوع لبنوك كبرى من بينها غولدمان ساكس وجيه بي مورغان.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 130.23 نقطة، أو 0.37%، إلى 35000.39 نقطة، في حين زاد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي 15.08 نقطة، أو 0.35%، ليغلق عند 4384.63 نقطة.