نزوح التدفقات الرأسمالية من العملات المشفرة مع استمرار أجواء الحذر

أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية أمس الاثنين، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات الرأسمالية في بداية النصف الثاني من العام مع استمرار أجواء الحذر وسط ركود صيفي في التعاملات.

وخرجت تدفقات صافية بقيمة أربعة ملايين دولار من الأصول الرقمية على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من يوليو، الذي كان أهدأ أسبوع للتداول منذ أكتوبر 2020. وجاء النزوج بعد أسبوعين متتاليين من استقطاب الأصول الرقمية لتدفقات.

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وسجلت بيتكوين، العملة الرقمية الأشهر في العالم، نزوح تدفقات بقيمة سبعة ملايين دولار الأسبوع الماضي. لكنها استقطبت تدفقات صافية قيمتها 4.2 مليار دولار منذ بداية العام.

وعلى الرغم من تعثرها، سجلت أسعار بيتكوين مكاسب بحوالي 14% في 2021.

وشهدت العملة المشفرة إيثر نزوحا متواضعا للتدفقات بلغ 800 ألف دولار الأسبوع الماضي. لكنها استقطبت تدفقات صافية هذا العام بقيمة إجمالية عند 961 مليون دولار.