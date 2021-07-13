"تداول السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع "إس آي إكس" السويسرية

أعلنت مجموعة تداول السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة "إس آي إكس" "sixgroup"، على هامش الحوار المالي السعودي السويسري.

وذكرت "تداول السعودية"، في تغريدة لها بموقع تويتر أن المذكرة تهدف لاستكشاف فرص التعاون الثنائي في مجالات متنوعة مثل الرقمنة والابتكار والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

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وتشغل مجموعة "إس آي إكس" البنية التحتية للمركز المالي السويسري، وتقدم خدمات متعلقة بمعاملات الأوراق المالية ومعالجة المعلومات المالية ومعاملات الدفع وبناء بنية تحتية رقمية.