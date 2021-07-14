الدولار عند ذروة 3 أشهر أمام اليورو وسط توقعات بتشديد مبكر للسياسة النقدية

لامس الدولار، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل اليورو وذروة أسبوع أمام الين، بعد أن حفز ارتفاع التضخم الأميركي الرهانات على تشديد أسرع للسياسة النقدية، عما أشار إليه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي حتى الآن.

وقفز الدولار النيوزيلاندي أكثر من 1% إلى 70.235 سنت أميركي بعد أن قال بنك الاحتياطي النيوزيلاندي اليوم الأربعاء إنه سيوقف برنامج شراء الأصول واسع النطاق، مما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة هذا العام.

مادة اعلانية

ومقابل اليورو، صعدت العملة الأميركية إلى 1.17720 دولار عند أعلى مستوى منذ الخامس من أبريل/نيسان لليوم الثاني على التوالي، ثم تراجعت 0.1% إلى 1.17860 دولار مقابل العملة الموحدة.

كما ارتفع الدولار إلى 110.70 ين ياباني للمرة الأولى منذ السابع من يوليو تموز، قبل أن يتراجع 0.1% إلى 110.50.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، 0.1% إلى 92.705 بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 92.832، أقل بقليل من مستوى 92.844 الذي بلغه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الخامس من أبريل/نيسان.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 13 عاما في يونيو/حزيران وسط قيود العرض واستمرار ارتفاع تكاليف الخدمات المتعلقة بالسفر من مستوياتها المتدنية أثناء الجائحة.

ويتطلع المتعاملون الآن إلى كلمة رئيس الاحتياطي جيروم باول أمام الكونغرس يومي الأربعاء والخميس بحثا عن أي مؤشرات عن توقيت تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وصعد الدولار الكندي 0.1 % أمام نظيره الأميركي إلى 1.2503 دولار كندي ولا يزال قريبا من أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 1.2590 دولار كندي الذي سجله الأسبوع الماضي، بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي أمس الثلاثاء.

وزاد الدولار الأسترالي 0.2% إلى 74.60 سنت أميركي، محققا مكاسب بفعل ارتفاع نظيره النيوزيلاندي.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.38245 دولار ليعوض بعض خسائر أمس حينما نزل 0.5%.