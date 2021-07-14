السعودية.. طرح مشروع تعديل لائحة الفصل بمنازعات الأوراق المالية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن مشروع تعديل لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية؛ لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 30 يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 13 أغسطس 2021.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، أن التعديلات المقترحة في المشروع تهدف إلى تطوير إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية المنظورة أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والعمل على تطوير الإجراءات المعزِّزة لسرعة وكفاءة نظر الدعاوى والفصل فيها.

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وقالت الهيئة إن التعديلات تستهدف أيضا تطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق المالية دعماً لنمــوها وازدهارهــا، وتعزيز حمايـة المسـتثمرين.

وحسب البيان، تتمثّل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في تنظيم إجراءات نظر الدعوى عبر النظام الإلكتروني، بما في ذلك تقديم صحيفة الدعوى وإيداعها لدى اللّجنة، وعقد جلسات النظر عن بُعد، وتبادل المذكرات، وإصدار القرارات، والاعتراض عليها.

وشملت التعديلات إضافة متطلب أن يكون الترافع وتقديم أي طلبات أو مذكرات إلى اللجنة أو لجنة الاستئناف من محام أو ممثل نظام مرخص لهما في المملكة، وذلك في جميع الدعاوى التي يكون فيها المدعي مؤسسة سوق مالية أو شركة مساهمة مدرجة.

وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات تحرص تنظيم إجراءات تقديم الطلبات العارضة إلى اللّجنة، بما في ذلك حق أطراف الدعوى بالتقدّم مباشرة إلى اللّجنة بالطلبات العارضة مما تكون مرتبطة بالطلب الأصلي.

وتتضمن التعديلات تنظيم إجراءات تقييد الدعوى الجماعية من قبل اللّجنة مباشرة، إذا رأت أن عدداً من النزاعات القائمة لديها تتطابق من حيث الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.

وتتلقى الهيئة آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية "منصة استطلاع".

وأضافت الهيئة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏