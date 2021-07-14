عمومية "السعودي للاستثمار" تناقش بيع أسهم خزينة مستحوذ عليها

تجتمع الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي للاستثمار، يوم 4 أغسطس المقبل للتصويت على الأسهم المستحوذ عليها من شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل وبنك ميزوهو.

وقال البنك في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، إن الأسهم المستحوذ عليها من شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل تبلغ 56.25 مليون سهم، فيما تبلغ الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة 18.75 مليون سهم كأسهم خزينة.

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وأضاف البنك في بيان، أن التصويت يتضمن أن البيع سيكون وفقاً للأحكام والشروط والآلية الموضحة في تعميم بيع أسهم الخزينة الصادر بتاريخ 14 يوليو 2021، وذلك في الأوقات التي يراها مجلس الإدارة مناسبة في ضوء ظروف السوق والاعتبارات الأخرى ذات الصلة ودون الإخلال بالتواريخ النهائية لبيع أسهم الخزينة وفق موافقات الجمعية العامة للبنك والموافقات التنظيمية السابقة (ما لم يتم تمديد هذه المدد)، ويكون لمجلس الإدارة الصلاحية بتحديد تاريخ الأحقية وسعر بيع أسهم الخزينة أيضاً.

وتصوت الجمعية كذلك على تفويض مجلس إدارة البنك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبيع أسهم الخزينة وفق ما ورد أعلاه، ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذا القرار.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للبنك قد وافقت شهر نوفمبر الماضي، على تمديد المدة الزمنية القصوى التي يجوز خلالها للبنك الاحتفاظ بالأسهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.