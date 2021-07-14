معادن للألمنيوم توقع اتفاقية لشراء الفحم البترولي

وقعت شركة "معادن للألمنيوم" التابعة لشركة معادن السعودية، اتفاقية عقداً مع الشركة السعودية للفحم البترولي المكلّس، لتوريد الفحم البترولي المكلّس إلى مجمعها في مدينة رأس الخير الصناعية.

وتقدر قيمة العقد بنحو 40 مليون دولار سنويا وذلك لمدة 5 أعوام، تحصل بموجبه "معادن للألمنيوم" على 100 ألف طن متري سنوياً من الفحم البترولي المكلّس من الشركة "السعودية للفحم".

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ويأتي ذلك وسط مساعي لتحقيق رؤية "معادن" نحو الاعتماد علي المنتج المحلي لسد احتياجاتها بما يصل إلى 320 ألف طن متري في السنة، حيث من المقرر أن يبدأ المصنع بإنتاجه وتوريده إلى "معادن" بحلول نهاية عام 2024.

وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لدعم برنامج المحتوى المحلي لـ"معادن"، والذي يهدف إلى تعزيز قيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في السعودية ضمن سلسلة التوريد الخاصة بقطاع التعدين. كما تأتي ضمن مساهمة الشركة في تحقيق أهداف "رؤية 2030" المتمثلة بتنويع مصادر الدخل ودعم تنمية المحتوى المحـلي.