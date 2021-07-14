"زهرة الواحة" تجدد تمويلا مع " مصرف الإنماء" بـ60 مليون ريال 

أعلنت شركة زهرة الواحة للتجارة عن الحصول على تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية من مصرف الإنماء بقيمة 60 مليون ريال.

وأضافت الشركة في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، أن مدة التمويل تبدأ من 14 يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022.

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وذكر البيان أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل عبارة عن سند لأمر مقدم من قبل الشركة بإجمالي قيمة التسهيلات.

وقالت الشركة: "إن الهدف من التمويل يتضمن فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام".

وكانت شركة زهرة الواحة للتجارة، قد جددت في نوفمبر 2020، اتفاقية التسهيلات الائتمانية المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع البنك "العربي الوطني"، بقيمة 93 مليون ريال، وبدأت مدة التمويل في 16 نوفمبر 2020 حتى 28 فبراير 2021.

وذكرت الشركة في بيان سابق، أن الهدف من التمويل يتمثل في فتح اعتمادات مستندية لشراء المواد الخام وشراء الآلات والمعدات، مبينة أنها قدمت سندا لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات كضمان مقابل التمويل.