.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اليورو يتعافى من قاع 3 أشهر ونصف بعد تصريحات من الفيدرالي

اليورو
اليورو
اقتصاد أوروبا

اليورو يتعافى من قاع 3 أشهر ونصف بعد تصريحات من الفيدرالي

حدت تصريحات باول من ارتفاع مؤخرا في عوائد سندات الخزانة

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ابتعد اليورو عن أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل الدولار، اليوم الخميس، بعد تصريحات حذرة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، والتي حدت من ارتفاع مؤخرا في عوائد سندات الخزانة.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، في شهادة أمام الكونجرس الأميركي، إن الاقتصاد الأميركي "لا يزال بعيدا" عن المستويات التي أراد البنك المركزي رؤيتها قبل تقليص دعمه النقدي.

ومقابل الدولار، استقر اليورو عند 1.1831 دولار، منتعشا من أدنى مستوى لع منذ أوائل أبريل/نيسان عند 1.1772 دولار الذي سجله قبل شهادة باول في الجلسة السابقة.

"الاستثمارات العامة" و"كوسكو" يستحوذان على حصة في "بوابة البحر الأحمر" شركات سوق السعودية "الاستثمارات العامة" و"كوسكو" يستحوذان على حصة في "بوابة البحر الأحمر"

وحقق الين الذي يعتبر ملاذا آمنا زيادة إلى حد كبير، وكان في أحدث تعاملات مرتفعا 0.1% إلى 109.86 للدولار، وقريبا من ملامسة أعلى المستويات في عدة أشهر عند 129.91 لليورو.

وانخفض الدولار الاسترالي إلى 0.7453 دولار، في حين هبط الدولار النيوزيلندي لما دون 70 سنتا وبلغ 0.6998 دولار.

ومقابل سلة كبيرة من العملات، استقر الدولار عند 92.41 على الرغم من استمرار التراجع في عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

كما نزل الدولار الكندي اليوم، وأسهم تراجع أسعار النفط في ذلك، على الرغم من تخفيف بنك كندا دعمه للسياسة أمس الأربعاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى.. هل يدمّر كورونا نفسه؟ أحدث الدراسات تحمل البشرى..
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق
قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط
"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر
قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار
ربما أشد فتكاً من دلتا.. ربما أشد فتكاً من دلتا.. "لامبدا" متحور جديد من كورونا
قبل أن تذهب
بعد جدل بين السلطات الأميركية و"فايزر".. هل جرعة لقاح ثالثة مهمة؟
بعد جدل بين السلطات الأميركية و"فايزر".. هل جرعة لقاح ثالثة مهمة؟
اكتشف المزيد