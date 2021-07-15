صفقة اندماج محتملة بقطاع التأمين السعودي

أعلنت شركة "ولاء للتأمين" توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة "ساب تكافل"، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وقالت "ولاء" في بيان لها على السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، إنها ستقوم مع "ساب تكافل" ببدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والاكتوارية، والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة.

مادة اعلانية

وحسب البيان، سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء بإصدار أسهم جديدة لمساهمي ساب تكافل مقابل كامل الأسهم المصدرة في الشركة عند اكتمال الاندماج.

وأفادت "ولاء"، بأنه سيتم الوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم share-for-share بين ولاء ومساهمي ساب تكافل "نسبة التبادل" بعد إتمام جميع إجراءات العناية الواجبة اللازمة المشار إليها من قبل الشركتين.

وتابعت: "من المفهوم أن القيمة الدفترية المعدلة لـساب تكافل والقيمة الدفترية المعدلة لشركة ولاء ستكون الأساس للموافقة على نسبة التبادل".

كشفت "ولاء" أنه سيتم احتساب نسبة التبادل بين ولاء ومساهمي ساب تكافل باستخدام القيمة الدفترية المعدلة (Adjusted book value) لكل سهم من أسهم ساب تكافل وأسهم ولاء، وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وتوقعت الشركة أن يقوم المستشارون الماليون والمستشارون الآخرون المشاركون في عملية العناية الواجبة والتحقق بتقييم تصنيف القوة المالية وسجل الأداء وعروض المنتجات وفرص العمل المحتملة وحوافز الاندماج المحتملة، إن وجدت، وتكاليف الالتزام على حساب العقود الحالية على حساب العمليات التجارية والاحتفاظ بالموظفين وموقع الشركة وأي معلومات أخرى ذات صلة قد يكون لها تأثير على التعديلات على القيمة الدفترية.

وتوقعت الشركة أيضا أن ينجم عن الاندماج المقترح استيعاب جميع موظفي ساب تكافل في "ولاء"، وألا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين.

ونوهت إلى أن العمل بمذكرة التفاهم ينتهي بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.

وأضافت أنه يمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين المشتركة، كما يمكن للشركتين مجتمعتين الموافقة على إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون في أي وقت.

وعينت "ساب تكافل" شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة، فيما عينت "ولاء" شركة الجزيرة كابيتال كمستشار مالي للعملية.