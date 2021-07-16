أسهم أوروبا تصعد مع انتعاش قطاع السفر

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، بعد أن انتعشت أسهم شركات السفر من الخسائر الحادة التي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع، في حين طغت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية على المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بالسلالة دلتا في القارة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 0722 بتوقيت غرينتش، مما يجعله متجها لإنهاء الأسبوع مستقرا أو بانخفاض طفيف. وكان قطاعا السفر والتجزئة في مقدمة الرابحين بين القطاعات.

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في بريطانيا، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 وأسهم الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة 0.5% لكل منهما، بعد خسائر حادة في وقت سابق من الأسبوع مع الاتجاه لرفع المزيد من القيود المرتبطة بالجائحة يوم الاثنين.