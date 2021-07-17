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بورصة مصر تكسب 22 مليار جنيه بأسبوع مدعومة بهذا السبب

بورصة مصر
بورصة مصر
البورصة المصرية

بورصة مصر تكسب 22 مليار جنيه بأسبوع مدعومة بهذا السبب

إجمالي رأس المال السوقي بلغ 679.7 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الماضي

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دبي - العربية.نت

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حققت البورصة المصرية مكاسب أسبوعية قوية بنحو 22 مليار جنيه في رأس مالها السوقي مدعومة بإعلان البنك المركزي دخول المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 100 مليار جنيه حيز التنفيذ.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي رأس المالي السوقي بلغ 679.7 مليار جنيه في نهاية الأسبوع مقابل 657.8 في الأسبوع الماضي، مُسجلًا بذلك زيادة أسبوعية بلغت 21.9 مليار جنيه، بنسبة 3.32%.

وأنهى مؤشر "إيجي إكس 30" تعاملات الأسبوع عند مستوى 10,561.28 نقطة، مُسجلا ارتفاعا أسبوعيًا بنحو 3.7%، كما سجل مؤشر "إيجي إكس 70" صعودًا إلى مستوى 2,474.89 نقطة، مُسجلًا بذلك مكاسب أسبوعية بنسبة 6.68%، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 5.39%؛ ليُنهي الأسبوع عند مستوى 3,428.76 نقطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وحققت البورصة إجمالي قيمة تداول خلال الأسبوع الحالي بنحو 31.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.278 مليون ورقة منفذة على 225 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 14.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,041 مليون ورقة منفذة على 218 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

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