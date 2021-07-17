سوق السعودية.. هذه الأسهم قفزت بأكثر من 100% منذ بداية العام الحالي

سجلت 6 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية "تداول" قفزات كبيرة في قيمتها السوقية تجاوزت 100% وذلك منذ مطلع العام الجاري بحسب إغلاق الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت أسهمها بشكل يفوق حركة المؤشر العام للسوق الرئيسة.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، أظهرت بيانات الشركات المدرجة في "تداول"، حققت

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أسهم هذه الشركات، مكاسب سوقية منذ بداية العام الجاري بلغت 8.72 مليار ريال بفضل ارتفاعات أسهمها.

وتصدرت "عذيب للاتصالات"، هذه الشركات من حيث المكاسب، إذ قفز سهم الشركة بنحو 201% رغم استئنافه التداول منذ منتصف فبراير الماضي، محققا مكاسب سوقية بلغت نحو 508.25 مليون ريال، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 761 مليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بنحو 252.7 مليون ريال بنهاية العام الماضي.

وكان سهم عذيب قد أوقف عن التداول لأكثر من عامين ونصف إثر عدم إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية في 2018، قبل أن يعود إلى التداول منتصف شباط (فبراير) 2021 بعد إتمام إعلان الشركة آخر قوائم مالية لها.

وحقق السهم ارتفاعات قوية منذ عودته إلى التداول، حيث قفز بالحد الأعلى "+10%" لنحو 13 جلسة متتالية، ليسجل السهم أعلى مستوى له منذ 2015.

ثانيا، جاءت أسهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة التي حققت مكاسب سوقية تجاوزت 194% منذ مطلع العام، لتسجل زيادة في قيمتها السوقية بلغت 1.84 مليار ريال لترتفع إلى 2.78 مليار ريال.

وعطفا على أداء السهم للعام الجاري، فلا يزال السهم في اتجاه صاعد قوي منذ مارس 2020، إذ حقق السهم مكاسب تقترب من 500% منذ تلك الفترة، ليعود سعر السهم السوقي لمستويات 2006.

تأتي ثالثا أسهم شركة العبداللطيف التي قفزت بنحو 136 في المائة خلال الفترة، لتسجل مكاسب سوقية بلغت 1.69 مليار ريال، حيث أصبحت قيمتها السوقية للشركة عند 2.9 مليار ريال.

وفي المرتبة الرابعة جاءت أسهم "الجوف الزراعية" التي حققت مكاسب بنحو 120%، وبمكاسب سوقية بلغت 1.32 مليار ريال، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 2.42 مليار ريال.

وبحسب الرصد فإن ارتفاع القيمة السوقية لشركة الجوف الزراعية وبلوغها أعلى مستوى منذ 2006، دفع كبار ملاكها إلى تقليص ملكيتهم مستغلين الارتفاعات الكبيرة في الورقة المالية، حيث تراجعت ملكية رياض الحميدان من 14.66% "بنهاية 2020" إلى 6.16% من أسهم الشركة، إضافة إلى تخارج كامل لحصة مجموعة فتيحي القابضة التي كانت تبلغ 9 في المائة بنهاية 2020.

ثم تأتي أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم إي إس" خامسا بعد تحقيقها مكاسب سوقية بلغت 108% أو ما يعادل 2.1 مليار ريال، لتصل القيمة السوقية إلى أربعة مليارات ريال.

وتأتي أسهم "الزامل للصناعة" سادسا من بين الأسهم التي حققت مكاسب تفوق 100% منذ بداية العام الجاري، حيث حقق السهم مكاسب بلغت 104% لتبلغ القيمة السوقية للشركة 2.54 مليار ريال بزيادة بلغت 1.29 مليار ريال.

وفي نظرة عامة على أداء الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، فإن نحو 36 شركة حققت أسهمها مكاسب سوقية راوحت بين 50% حتى 99%، من بينها أسهم "بترورابغ" و"شاكر" وكذلك المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام التي راوحت مكاسبها ما بين 94 و99% خلال الفترة.

إلى ذلك، حقق المؤشر العام للسوق الرئيسة مكاسب منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 24.2%، حيث أغلق المؤشر نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 10794 نقطة مقارنة بنحو 8689 نقطة كانت بنهاية العام الماضي، وبزيادة 2100 نقطة تقريبا.