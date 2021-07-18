عروض تمويلية بـ7 مليارات جنيه لـ"كابيتال ميد" المصرية

تدرس شركة المصريين للرعاية الصحية عدة عروض تمويلية تقارب 7 مليارات جنيه للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من مشروع المدينة الطبية المتكاملة "ميد كابيتال" باستثمارات 10 مليارات جنيه بمدينة بدر.

وقالت مصادر لصحيفة "الشروق" المصرية، إن التمويل يتنافس عليه عدة تحالفات بنكية لترتيب قرض مشترك.

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وأضافت المصادر أن الشركة تلقت عرضًا تمويليًا من مصرف صيني للمساهمة في تمويل ما يعادل 80% من قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع، ومازالت الشركة في مرحلة المفاضلة بين آليات التمويل المتاحة. تأسست كابيتال ميد عبر تحالف استثماري يضم شركتي المصريين للرعاية الصحية بنحو 10%، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 14%، والباقي موزعًا على مستثمرين أجانب.

أبدى مساهمو الشركة العربية للصلب المخصوص "أركو ستيل" الموافقة على عرض شراء لأسهم الشركة والمقدم من رجل الأعمال أيمن العشري رئيس مجلس ادارة شركة العشري ستيل، وبحسب “الشروق” جارٍ حاليٍا عملية التقييم والفحص النافي للجهالة.

وبحسب الصحيفة يمتلك البنك الأهلي قرابة 80% من أسهم أركو ستيل، وتتوزع الحصص المتبقية بين بنك الاستثمار القومي وبنك التنمية الصناعية ومصر للتأمين والقابضة للصناعات المعدنية، والمصرية لإعادة التأمين والهيئة العامة للبترول وهيئة قناة السويس.