.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أسعار الذهب عند قاع أسبوع مع استعادة الدولار الهيمنة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

أسعار الذهب عند قاع أسبوع مع استعادة الدولار الهيمنة

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع تقريبا، إذ فضل المستثمرون الدولار ملاذا وسط مخاوف من أن انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1804.60 دولار للأوقية (الأونصة) صباحاً، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو/تموز عند 1801.46 دولار.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1804.10 دولار.

"بيتكوين" قد تبسط سيطرتها في هذا التاريخ قصص اقتصادية بيتكوين "بيتكوين" قد تبسط سيطرتها في هذا التاريخ

قال هارشال باروت كبير مستشاري أبحاث جنوب آسيا في ميتالز فوكاس: "قوة الدولار تحد من الاتجاه الصعودي للذهب، وما زال نوعا ما يمثل أحد العوامل المعاكسة الرئيسية".

وأضاف: "هناك مخاوف تنجم عن متحور دلتا وتأثيره على النمو الاقتصادي العالمي. لذا، فإن تدفقات الملاذ الآمن الأساسية تذهب أيضا إلى الدولار والسندات".

ارتفع الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، لكبح جماح متحور دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1% إلى 25.37 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2638.44 دولار، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1093.40 دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو.. إنقاذ عجوز بأعجوبة من تحت عجلات قطار في الهند فيديو.. إنقاذ عجوز بأعجوبة من تحت عجلات قطار في الهند
شقيق ياسمين عبدالعزيز: شقيق ياسمين عبدالعزيز: "احترموا الخصوصية.. وادعوا لها"
الأكثر قراءة
غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز
جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها
حلا شيحة ترد غاضبة على والدها: مصدومة منك.. وزوجي لم يختطفني حلا شيحة ترد غاضبة على والدها: مصدومة منك.. وزوجي لم يختطفني
رغم التعافي.. هذه أعراض كورونا طويلة الأمد رغم التعافي.. هذه أعراض كورونا طويلة الأمد
أحدث صور لسد النهضة.. إلى أين وصل الملء الثاني؟ أحدث صور لسد النهضة.. إلى أين وصل الملء الثاني؟
فيديو يفطر القلوب.. طفلة ليبية تصارع الموت بسبب لدغة عقرب فيديو يفطر القلوب.. طفلة ليبية تصارع الموت بسبب لدغة عقرب
قبل أن تذهب
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
اكتشف المزيد