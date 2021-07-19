أسعار الذهب عند قاع أسبوع مع استعادة الدولار الهيمنة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع تقريبا، إذ فضل المستثمرون الدولار ملاذا وسط مخاوف من أن انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1804.60 دولار للأوقية (الأونصة) صباحاً، بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو/تموز عند 1801.46 دولار.

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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1804.10 دولار.

قال هارشال باروت كبير مستشاري أبحاث جنوب آسيا في ميتالز فوكاس: "قوة الدولار تحد من الاتجاه الصعودي للذهب، وما زال نوعا ما يمثل أحد العوامل المعاكسة الرئيسية".

وأضاف: "هناك مخاوف تنجم عن متحور دلتا وتأثيره على النمو الاقتصادي العالمي. لذا، فإن تدفقات الملاذ الآمن الأساسية تذهب أيضا إلى الدولار والسندات".

ارتفع الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، لكبح جماح متحور دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.1% إلى 25.37 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2638.44 دولار، وانخفض البلاتين 0.8% إلى 1093.40 دولار.