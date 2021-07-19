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الدولار يعكس مساره مع تأثر المعنويات بموجة كورونا

الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يعكس مساره مع تأثر المعنويات بموجة كورونا

مدعوماً بالسعي إلى الملاذات الآمنة

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سنغافورة - رويترز

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دعم السعي إلى الملاذات الآمنة الدولار والين، اليوم الاثنين، مما جعل العملة الخضراء قرب أقوى مستوياتها منذ أشهر، إذ اهتزت ثقة المستثمرين في النمو بفعل انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا، وانتاب القلق الكثيرين بشأن استئناف الأنشطة في إنجلترا.

وتعرض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطرة لأكبر قدر من الضغط بين العملات الرئيسية في جلسة آسيا، إذ انخفض لأدنى مستوى في سبعة أشهر عند 0.7373 دولار، وانزلق لليوم الخامس على التوالي مقابل الين ليبلغ أدنى مستوياته في خمسة أشهر.

وارتفع الين في أحدث معاملات 0.1% إلى 109.25 للدولار واقترب من أقوى مستوياته منذ أبريل عند 129.78 لليورو.

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وظل اليورو عند 1.1805 دولار، بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الذي بلغه الأسبوع الماضي عند 1.1772 دولار.

وصعد مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 92.717، مما جعله قريبا جدا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر سجله الأسبوع الماضي عند 92.832.

وانخفض الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته منذ أبريل، واجتاز متوسط تحركاته في 200 يوم مع انخفاض أسعار النفط.

وسجل الجنيه الإسترليني 1.3754 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع.

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