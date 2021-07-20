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أسهم أوروبا تنتعش بعد أسوأ موجة بيع في 2021

بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تنتعش بعد أسوأ موجة بيع في 2021

مدعومة بتقارير إيجابية للأرباح

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رويترز

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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن شهدت أسوأ موجة بيع في العام الجاري، مدعومة بتقارير إيجابية للأرباح من بضع شركات وتحديثات للإنتاج من شركات التعدين.

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1% في التعاملات المبكرة، بعد أن تسببت مخاوف بشأن متحور دلتا من فيروس كورونا شديد الانتشار وتباطؤ النمو الاقتصادي في تراجع المؤشر 2.3% في الجلسة السابقة.

قادت شركات التعدين المكاسب، ليرتفع مؤشر القطاع 1.6%، بعد أن قدمت مجموعة بي.إتش.بي وأنجلو أميركان أرقاما إيجابية للإنتاج.

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وربح سهم بنك يو.بي.إس السويسري 4.6%، بعد أن حقق قفزة بـ 63% في صافي ربح الربع الثاني، بدعم من ازدهار أنشطة إدارة الثروات. وصعد نظيره كريدي سويس 1.8%.

ومن بين الأسهم الخاسرة، تراجع سهم إيه.بي فولفو السويسرية 3.6% بعد أن حذرت من المزيد من الاضطرابات وتوقف الإنتاج هذا العام بسبب نقص الرقائق.

وهوى سهم إلكترولكس 8.7% بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية للربع الثاني أقل من المتوقع، وحذرت من أن المشكلات التي تواجه سلاسل الإمدادات العالمية قد تتفاقم في الأشهر المقبلة.

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