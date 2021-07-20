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الذهب يرتفع بفضل انخفاض عوائد السندات وتهديد متحور "دلتا"

معادن نفيسة
معادن نفيسة
سعر الذهب

الذهب يرتفع بفضل انخفاض عوائد السندات وتهديد متحور "دلتا"

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رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بانخفاض في عوائد السندات الأميركية ومخاوف بشأن ارتفاع متواصل للإصابات بالمتحور "دلتا"، بيد أن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1815.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0653 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى في أسبوع عند 1794.06 دولار في الجلسة السابقة. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1817.90 دولار.

قال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول: "سوق الذهب تلتقط الأنفاس بسبب الانخفاض الشديد للعوائد. لكن الذهب ينافس الدولار على طلب الملاذ الآمن، لذا سيحد ذلك من زخم الصعود في الأمد القريب".

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عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية عالقة قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر. ويقلص انخفاض العوائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وغذى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ودول أخرى المخاوف من تفاقم الجائحة مجددا، مما تسبب في موجات من الصدمة في أسواق الأسهم، في وقت يبدو أن متحور دلتا من فيروس كورونا يرسخ أقدامه.

يُستخدم الذهب عادة كمخزن آمن للقيمة خلال أوقات الضبابية السياسية أو الاقتصادية. لكن مكاسب الملاذ الآمن التي حققها الدولار حدت من جاذبية الذهب، إذ تماسك مؤشر الدولار مرتفعا قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل منافسيه. ويؤدي صعود الدولار إلى ارتفاع تكلفة الذهب لحائزي بقية العملات.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 25.12 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.5% إلى 2607.38 دولار، واستقر البلاتين عند 1075.52 دولار.

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