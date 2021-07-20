بيتكوين تخسر مستوى الدعم.. هبوط 4% وسط تراجع الشهية للمخاطرة

تسارعت عمليات بيع بيتكوين اليوم الثلاثاء، مما دفعها للهبوط دون 30 ألف دولار لأول مرة منذ حوالي شهر.

وانخفضت أكبر عملة مشفرة بنسبة 4.1٪ وتم تداولها عند حوالي 29700 دولار اعتبارًا من الساعة 7 صباحًا في لندن. كما تراجعت العملات المشفر الأخرى، بما في ذلك "إيثر" التي تحتل المرتبة الثانية، فيما انخفض مؤشر Bloomberg Galaxy للعملات المشفرة بنحو 4٪.

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اعتبر بعض المتداولين 30 ألف دولار بمثابة مستوى دعم رئيسي قد يفتح الطريق أمام المزيد من الخسائر إذا تم كسره. ويمكن أن تزعج المزيد من الانخفاضات الكبيرة سوق العملات المشفرة وتؤدي إلى تفاقم النزوح على نطاق أوسع من الأصول الخطرة مثل الأسهم، في وقت تنخفض الأسهم العالمية بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي والانتشار المستمر لمتغير دلتا لفيروس كورونا.

قال فيجاي أيار، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Luno لتبادل العملات المشفرة في سنغافورة: "سنحتاج إلى تشكيل قاعدة أخرى أولاً قبل استئناف اتجاه صعودي آخر.. سنتراوح ما بين 20000 و 40000 دولار لبقية العام".

يتم الآن التشكيك في الروايات التي دفعت بيتكوين إلى مستوى قياسي في منتصف أبريل عند 65000 دولار تقريبًا. وقد جادل البعض بأن الأصل الرقمي يمكن أن يكون بمثابة تحوط ضد التضخم بسبب العرض المحدود، لكن تقدم بيتكوين بنسبة 2٪ هذا العام يتخلف عن تقدم مؤشر S&P 500 بنسبة 13٪.

قال مايكل سونينشين، الرئيس التنفيذي لشركة Grayscale Investments، في مقابلة على تلفزيون "بلومبرغ": "مستثمرو العملات المشفرة يعرفون أن التقلبات ستكون جزءًا منها".

تعرضت عملة بيتكوين للعديد من الانتكاسات مؤخرًا، بما في ذلك الحملة التنظيمية الصينية - جزئيًا بسبب المخاوف بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة - والتقدم في مشاريع العملة الرقمية للبنوك المركزية التي يمكن أن تضغط على العملات المشفرة الخاصة.

وقام منشئ عملة دودج كوين مؤخرًا بانتقاد العملة المشفرة ووصفها بأنها خدعة في الأساس، فيما تتراجع الشهية للمضاربة عمومًا.

ويقوم المسؤولون في جميع أنحاء العالم أيضًا بتكثيف التدقيق في العملات المشفرة. ويوم أمس الاثنين، دفعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين كبار المنظمين الماليين لتسريع دراستهم قواعد جديدة لمراقبة ما يسمى "العملات المشفرة المستقرة".