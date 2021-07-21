مكاسب الدولار تضعف جاذبية المعدن الأصفر

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية على التوالي، إذ تلقي مكاسب الدولار وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية بظلالها على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط مخاوف حيال المتحور دلتا سريع الانتشار من فيروس كورونا.

نزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1805.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0855 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% لتسجل 1805.50 دولار.

مادة اعلانية

قال مايكل هيوسون كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس يو.كيه: "عوائد سندات الخزانة تبدو أقوى قليلا، وأسواق الأسهم (الأوروبية) أصبحت رهانا أفضل بعض الشيء، مما ينال من بريق الذهب".

واقترب الدولار الأميركي من أعلى مستوياته للعام فيما واصلت السندات صعودها اليوم، إذ أصبح الانتشار السريع لدلتا، لا التضخم، هو مبعث القلق الرئيسي للمستثمرين.

انتعشت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس، والذي من المتوقع أن يفرز نبرة تيسير نقدي.

في المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% مسجلة 25.17 دولار للأوقية، وتقدم البلاديوم 1.2% إلى 2665.58 دولار، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1073.21 دولار للأوقية.

