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الأسهم الأوروبية ترتفع على وقع توقعات الأرباح والسياسة النقدية

بورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع على وقع توقعات الأرباح والسياسة النقدية

توقعات بألا يحيد البنك المركزي الأوروبي عن سياسة التيسير النقدي

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، مع تعزز المعنويات في السوق بفضل بوادر موسم نتائج قوي وتوقعات بألا يحيد البنك المركزي الأوروبي عن سياسة التيسير النقدي.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 0714 بتوقيت غرينتش. وكان المؤشر أغلق مرتفعا 1.7% أمس الأربعاء، ليتعافى تعافيا كاملا من تراجعات حادة ألمت به في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقفز سهم شركة الاستثمار المباشر السويدية إي.كيو.تي 9.5% متصدرا ستوكس 600 بعد الإعلان عن أرباح قوية للنصف الأول من العام.

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وزاد سهم أيه.بي.بي السويسرية الهندسية 2.3% إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر \تشرين الثاني 2007، بعد أن رفعت توقعاتها لمبيعات العام بأكمله إلى مثليها.

لكن سهم عملاق السلع الاستهلاكية يونيليفر نزل 4%، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لهامش أرباح التشغيل السنوية بسبب ارتفاع تكاليف السلع الأولية.

وصعد مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.7% قبيل قرار المركزي الأوروبي المقرر اليوم، حيث من شبه المؤكد أن يتعهد بفترة تحفيز أطول في إطار التزامه بتعزيز التضخم.

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