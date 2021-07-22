عودة الشهية للمخاطرة تضعف عملات الملاذ الآمن

يحوم اليورو حول مستويات أعلى قليلا من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف أمام الدولار، اليوم الخميس، قبيل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي، بينما ارتفعت عملات النمو مثل الدولار الأسترالي في ظل استمرار انحسار العزوف عن المخاطرة عالميا.

تراجع مؤشر الدولار والين، اللذان ارتفعا في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى أعلى مستوى منذ أوائل أبريل\نيسان ونهاية مايو \أيار على الترتيب، في ظل نتائج قوية رفعت أسواق الأسهم وعوائد السندات وشجعت المستثمرين على الخروج من أصول الملاذات الآمنة التي أكثروا الإقبال عليها.

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وقد عاودوا شراء العملات المشفرة، لترتفع بيتكوين بدرجة أكبر فوق مستوى 30 ألف دولار، خاصة بعد أن قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا إن "من المرجح" أن تستأنف الشركة قبول العملة المشفرة كوسيلة دفع.

ومن غير المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات جديدة، لكن ثمة فرصا متزايدة بأن يتعهد صناع السياسات بمواصلة الدعم الاقتصادي لفترة أطول بل شراء مزيد من السندات بعد إجراء تعديل على هدف التضخم.

وسجل اليورو 1.1790 دولار بحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش، ليعلو قليلا فوق أدنى مستوى منذ أوائل أبريل\نيسان 1.1752 دولار الذي لامسه أمس الأربعاء.

قال ستيفن جالو، مدير استراتيجية سوق الصرف الأوروبية لدى بي.إم.أو كابيتال ماركتس: "جانب كبير مما سيحدث اليوم مع البنك المركزي الأوروبي إنما يتوقف على الطريقة التي ستعرض بها لاغارد والمؤتمر الصحافي نهج البنك المركزي حيال التضخم".

وأضاف: "إذا بدوا أكثر تقبلا لمعدل تضخم أعلى كثيرا، فسيكون هذا سلبيا لليورو، وإيجابيا لعملات تجارة السلع الأولية والأسواق الناشئة".

تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل ست عملات رئيسية، إلى 92.75 بعد أن نزل عن ذروة ثلاثة أشهر ونصف 93.194 المسجلة يوم الأربعاء.

وبلغ الين، وهو من عملات الملاذ الآمن أيضا، 130 لليورو، بعد أن سجل ذروة نحو أربعة أشهر عند 128.610 ين هذا الأسبوع، بينما استقر مقابل الدولار عند 110.3 ين.

وسجل الدولار الأسترالي 0.73675 دولار أميركي، مقارنة مع أدنى مستوى في ثمانية أشهر 0.72895 في اليوم السابق، رغم استمرار الإغلاقات التي سببها انتشار كوفيد-19 والتي تشمل نصف سكان أستراليا.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.374 دولار، متعافيا من أقل سعر في خمسة أشهر ونصف، بينما ارتفعت بيتكوين قليلا فوق 32 ألف دولار، بعد أن هوت 7.9% يوم الأربعاء، في أكبر انخفاض لها منذ منتصف يونيو \حزيران.