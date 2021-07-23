الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع بفعل صعود الدولار

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لأول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، لكنه تلقى دعماً من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت غرينتش. والذهب متراجع 0.2% منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.

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حام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.

وقالت فيتش سولوشنز في مذكرة: "نتوقع أن يظل الذهب عالقا داخل نطاق ضيق في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، سيظل التضخم محركا رئيسيا لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة، ويدعم الأسعار على المدى القريب".

مما قدم بعض الدعم للذهب، تراجعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية.

وتراجعت الفضة 0.2% إلى 25.40 دولار للأوقية، وتتجه لثالث هبوط أسبوعي، فيما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2727.94 دولار، واستقر البلاتين عند 1092.71 دولار.