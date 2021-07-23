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سهم "زوماتو" الهندية المدعومة من "النملة" يقفز 83% في أول يوم له في البورصة

تطبيق زوماتو لتوصيل الطعام
تطبيق "زوماتو" لتوصيل الطعام
تكنولوجيا

سهم "زوماتو" الهندية المدعومة من "النملة" يقفز 83% في أول يوم له في البورصة

جمعت Zomato عبر الاكتتاب في أسهمها 1.3 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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ارتفع سهم منصة توصيل الطعام الهندية عبر الإنترنت Zomato في أول يوم تداول له في بورصة بومباي، ما يمهد الطريق لعدد كبير من شركات "اليونيكورن" أو الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، لمتابعة التوجه نحو الطروحات العامة الأولية.

قفز السهم بنسبة 83% وتم تداوله عند 136.90 روبية صباحًا في بومباي اليوم الجمعة، مقارنة بسعر الاكتتاب العام البالغ 76 روبية.

وجمعت Zomato عبر الاكتتاب في أسهمها 1.3مليار دولار من مستثمرين من بينهم Morgan Stanley و Fidelity Investments، الأسبوع الماضي.

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تقود Zomato العديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية التي تنتظر بدء رحلة تداول الأسهم في الهند، بما في ذلك الشركة الأم لخدمة المدفوعات الرقمية Paytm، التي تقدمت بطلب للحصول على موافقة لما سيكون أكبر اكتتاب عام في البلاد بقيمة 2.2 مليار دولار.

يتوج إدراج Zomato نصف سنة أول مزدحماً بالإدراجات المحلية في الهند، حيث تحوم المؤشرات المحلية بالقرب من مستويات قياسية، مدعومة بضخ السيولة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

ويبقى قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية ممثلاً بشكل ناقص نسبيًا في الأسواق الهندية، مقارنة برسملة سوقية بنسبة 30% بين أكبر 100 شركة مدرجة في الولايات المتحدة والصين، وفقًا لما قاله راخي براساد، مدير الاستثمار في Alder Capital، لوكالة "بلومبرغ".

وأضاف: "إنه فجر جديد لشركات التكنولوجيا الاستهلاكية".

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