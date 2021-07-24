كم بلغت مكاسب آخر 5 اكتتابات في سوق الأسهم السعودية؟

حققت آخر خمسة طروحات في السوق السعودية "السوق الرئيسة" أداء إيجابيا منذ بداية طرحها، حيث زادت القيمة السوقية بشكل واسع بنحو 43.56 مليار ريال، في ظل مناخ إيجابي لتعاملات السوق خلال ما يزيد على عام ونصف العام.

وارتفعت القيمة السوقية لآخر خمسة طروحات (لا تشمل الصناديق)، بمتوسط 130% عن تقييمها خلال فترة الاكتتاب، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

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ولم يعتد المتداولون بالسوق أن تحقق الطروحات الجديدة مكاسب واسعة، خاصة لو تمت مقارنتها بفترة اكتتابات ما قبل 2015، التي غالبا ما كانت تتداول دون سعر الطرح.

وربما يعود ذلك إلى طريقة التخصيص الجديدة بتوجيه معظم الطرح للصناديق الاستثمارية، التي بلغت الآن نحو 90% من الأسهم المطروحة، التي تزيد على القيمة الاسمية عشرة ريالات، ولا سيما مع نظام بناء سجل الأوامر، الذي من خلاله يحدد سعر الطرح.

وشهدت السوق الرئيسة منذ 2020 طرح خمس شركات وهي: (مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، أملاك العالمية للتمويل العقاري، بن داود القابضة، الخريف لتقنية المياه والطاقة، وأخيرا ذيب لتأجير السيارات).

وقيم تلك الشركات عند الطرح بلغ نحو 33.44 مليار ريال، في حين تقدر قيمة تلك الطروحات بحسب إغلاقات جلسة 15 يوليو الجاري بنحو 77 مليار ريال، أي أن القيمة السوقية لآخر خمسة اكتتابات وزادت بنحو 43.56 مليار ريال.

ولو أخذنا على سبيل المثال لفرد مستثمر أو مؤسسة مالية اكتتبت في آخر خمسة طروحات في السوق السعودية وبقيمة 100 ألف ريال للطرح الواحد (بإجمالي نصف مليون ريال)، فإن العائد الكلي من الزيادة السوقية فقط نحو 86.6% وبقيمة 933.1 ألف ريال، وذلك خلال نحو 16 شهرا.

ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام تسارع وتيرة الاكتتابات بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية الموافقة على طرح 11.1% من أسهم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور"، وكذلك طرح 20% من الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "إس تي سي حلول"، إضافة إلى طرح 30% من الشركة العربية للتعهدات الفنية.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية الهيئة، التي تستهدف إدراج 68 شركة وصندوقا في السوق المالية خلال ثلاثة أعوام (من 2021 حتى 2023)، منها إدراج 20 شركة خلال العام الجاري، و24 شركة في 2022 و24 شركة أخرى في 2023.

وتفصيلا، تأتي أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الأكثر صعودا منذ طرحها بالسوق، مقارنة ببقية الطروحات، التي شملها الرصد، حيث صعدت أسهمها بنحو 222% لتصل إلى 56.35 مليار ريال، مقارنة بقيمة سوقية 17.5 مليار ريال عند الطرح في مارس 2020.

تلاها، شركة ذيب لتأجير السيارات، حيث بلغت قيمتها السوقية نحو 3.07 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.72 مليار ريال عند الطرح، وبزيادة 79%، علما بأن الشركة طرحت في مارس الماضي أي منذ نحو أربعة أشهر فقط.

ثالثا تأتي شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، إذ ارتفعت قيمة الشركة السوقية بنحو 1.4 مليار ريال لتصل إلى 3.2 مليار ريال، وبزيادة 77.8% تقريبا، وذلك بعد طرحها بنحو أربعة أشهر ونصف الشهر.

ثم تأتي أملاك العالمية للتمويل رابعا، بعد تحقيق السهم مكاسب سوقية بلغت 42% لتبلغ قيمتها السوقية 2.06 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.45 مليار ريال قبل تداول أسهمها قبل عام.

وأخيرا تأتي أسهم بن داود القابضة، التي حققت مكاسب سوقية بلغت 12.3%، وهي الأقل من بين الطروحات الجديدة على الرغم من طرحها في أكتوبر 2020، في حين نجد أن أداء السهم للعام الحالي لم يتفاعل مع اتجاه السوق الصاعدة.