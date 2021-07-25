ارتفاع بورصات الخليج.. وسوق أبوظبي تسجل مستوى مرتفعاً

أغلقت معظم بورصات الخليج، اليوم الأحد، مع استئناف نشاطها عقب عطلة عيد الأضحى الطويلة وسجلت بورصة أبوظبي مستوى قياسيا مرتفعا.

وعادة ما يسيل المتعاملون في الخليج الأسهم خلال العطلات ويتوخون الحذر بشكل عام تحسبا لأي تطورات في الأسواق العالمية خلال الفترة التي تغلق فيها البورصات في المنطقة أبوابها.

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وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 0.8%، وصعد سهم مصرف الراجحي 1.1%، وكسب سهم شركة التعدين العربية السعودية أكثر من 5%.

وزاد سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 2.2% بعد الإعلان عن استكمال جميع أعمال الصيانة اللازمة واستئناف العمل بمصانع الشركة.

وعقب الإغلاق أعلنت الشركة عن زيادة حادة لصافي الربح الفصلي.

وأغلق مؤشر دبي على صعود 1.1% بفضل صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.1% قبل اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول من العام.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.6% وصعد سهم اتصالات 0.7% وبنك أبوظبي الإسلامي 2.1%، ويجتمع مجلس إدارة الأخير يوم الأربعاء لمناقشة أرباح الربع الثاني وإقرارها.

وسجلت سوق أبوظبي للأوراق المالية، إغلاقا قياسيا جديدا فوق 7100 نقطة، كما ارتفع سهم "ألفا ظبي" 70% منذ إدراجها الشهر الماضي.

كما قفز سهم دانة غاز 2.5% بعدما‭‭‭‭ ‬‬‬‬فازت شركة الطاقة في دعوى تحكيم بشأن بيع أصولها في مصر، وفي أبريل/نيسان قالت دانة غاز إن آي.بي.آر الوسطاني للبترول المحدودة، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، طلبت التحكيم بعد إلغاء دانة بيع أصولها للنفط والغاز في مصر.

وكسب المؤشر القطري 0.8%، وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ومصرف قطر الإسلامي 1.1% لكل منهما.

وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر المصري الرئيسي 0.9%، وارتفعت معظم أسهم المؤشر من بينها البنك التجاري الدولي وزاد 0.8%.

وفيما يلي إغلاق الأسواق العربية:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.8% إلى 10876 نقطة

أبوظبي.. أضاف المؤشر 0.6% إلى 7106 نقاط

دبي.. كسب المؤشر 1.1% إلى 2774 نقطة

قطر.. صعد المؤشر 0.8% إلى 10778 نقطة

مصر.. زاد المؤشر 0.9% إلى 10746 نقطة

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 1586 نقطة

سلطنة عمان.. خسر المؤشر 0.6% إلى 4051 نقطة

الكويت.. أضاف المؤشر 1.1% إلى 7010 نقاط