شركة "وفرة" تعين مستشارا ماليا لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية قيامها بتعيين مستشار مالي لإدارة عملية زيادة رأس مال الشركة بطرح أسهم حقوق أولويّة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

كانت شركة وفرة فد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 23-05-2021م توصية مجلس إدارتها بزيادة رأس المال كحقوق أولويّة.

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وذكرت أنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية بخصوص زيادة رأس المال في حال توفرها.