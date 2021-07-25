اليوم.. بدء تداول سهم "لوسيد" وأرباح قياسية لصندوق الاستثمارات السعودي

من المقرر تداول أسهم لوسيد موتورز Lucid Motors في بورصة ناسداك اليوم الاثنين، بعد أن تمت الموافقة على اندماج الشركة مع شركة الشيكات على بياض في المحاولة الثانية يوم الجمعة.

وأعلنت كلاً من لوسيد موتورز، وتشرتشيل كابيتال عن الصفقة في فبراير، وهي استثمار بنحو 4.5 مليار دولار في تمويل لشركة لوسيد.

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وتأمل شركة Churchill Capital Corp IV الأميركية البدء في بيع سيارة لوسيد أير، وهي سيارة سيدان كهربائية فاخرة جرت صناعتها في مصنع لوسيد في ولاية أريزونا، في النصف الثاني من هذا العام.

بدورها، قالت شركة لوسيد في بيان إن الشركة اضطرت إلى تمديد التصويت على الاندماج إلى يوم الجمعة من يوم الخميس بعد ما أسمته "عوامل فنية محددة للغاية" تتعلق بمراجعة ميثاقها والتمويل، وهو اقتراح يحتاج إلى أصوات إضافية.

وقالت الشركة إن الاندماج نفسه وافق عليه أكثر من 99% من المساهمين.

وتقيم الصفقة الكيان الجديد بـ 36 مليار دولار، سيمتلك صندوق الاستثمارات العامة 60% منه.

وقد حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي أرباحا وصلت إلى 20 مليار دولار مقارنة باستثمارها البالغ 2.9 مليار دولار، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".