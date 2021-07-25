مفاجأة.. اكتتاب "روبن هود" متاح للجميع و35% للمتداولين عبر منصتها

اتخذت منصة Robinhood للتداول خطوة غير اعتيادية جديدة بإتاحة عرضها التمهيدي لطرح أسهمها للاكتتاب أمام جميع المستثمرين دون استثناء.

وأطلقت الشركة يوم أمس، وأمام كافة المستثمرين، عرض تسويق الاكتتاب بأسهمها أو ما يعرف بالـ roadshow وهو الذي يقتصر في العادة على صناديق التحوط والمؤسسات المالية.

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هذا ليس هو الاستثناء الوحيد الذي تقوم به robinhood في الاكتتاب العام، حيث خصصت ما يصل إلى 35% من أسهمها للمتداولين عبر منصتها، في تحد ثان لصناديق التحوط والمؤسسات المالية الكبرى في وول ستريت.

بحسب مصادر مختلفة، من المتوقع أن يتم إدراج أسهم "روبن هود" في بورصة ناسداك يوم الخميس المقبل، بنطاق سعري يتراوح بين 38 و42 دولارا للسهم, ما يقيم الشركة عند 35 مليار دولار عند الحد الأعلى.