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الأسهم الصينية تضغط على "وول ستريت" مطلع تداولات الأسبوع

سهم علي بابا وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

الأسهم الصينية تضغط على "وول ستريت" مطلع تداولات الأسبوع

توقعات بتراجع أسهم علي بابا وبايدو بأكثر من 4%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت أوامر ما قبل الافتتاح في بورصة وول ستريت، تراجع الأسهم الأميركية مطلع تداولات الأسبوع بضغط من أسهم الشركات الصينية المدرجة في بورصة نيويوك.

وتشير الأوامر إلى توقعات بتراجع أسهم علي بابا وبايدو بأكثر من 4%، كما تشير الأوامر إلى استمرار متاعب سهم ديدي بتراجعه 14%.

من جانب آخر، صعدت أسعار الذهب الاثنين، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأميركية ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بمتحور دلتا من فيروس كورونا، بينما يتطلع المستثمرون لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي يُعقد هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1806.80دولار للأونصة، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1806.70 دولار.

وقال الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، ستيفن إينس: "ما من ضمان بأننا تخلصنا من هذا الوباء (كوفيد-19) وسيستمر هذا في إبقاء الطلب على الملاذ الآمن الذي يدعم الذهب ببساطة لأن ذلك قد يُبقي البنوك المركزية على جانب الميل إلى التيسير النقدي".

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