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الذهب يصعد بدعم من انخفاض عوائد السندات ومخاوف "كوفيد-19"

الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يصعد بدعم من انخفاض عوائد السندات ومخاوف "كوفيد-19"

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع عوائد السندات الأميركية ومخاوف حيال ارتفاع الإصابات بمتحور دلتا من فيروس كورونا، بينما يتطلع المستثمرون لاجتماع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي يُعقد هذا الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1806.80دولار للأونصة، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1806.70 دولار.

وقال الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، ستيفن إينس: "ما من ضمان بأننا تخلصنا من هذا الوباء (كوفيد-19) وسيستمر هذا في إبقاء الطلب على الملاذ الآمن الذي يدعم الذهب ببساطة لأن ذلك قد يُبقي البنوك المركزية على جانب الميل إلى التيسير النقدي".

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وأضاف إينس، أنه من المستبعد أن يكون المستثمرون مراكز كبيرة في الذهب ما لم يتفاقم وضع "كوفيد-19" كثيرا .

واستمر ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19" في مطلع الأسبوع فيما تكافح عدد من الدول في آسيا وأوروبا للسيطرة على تفشي دلتا المتحور الأشد عدوى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، نزلت الأسهم الآسيوية لأدنى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، إذ أدت المخاوف حيال تشديد القواعد التنظيمية إلى تراجع الأسهم الصينية، مما دفع المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن مثل الذهب.

ويتابع المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأميركي يومي الثلاثاء والأربعاء. وبينما من غير المتوقع حدوث تغيير في السياسة، فإن المستثمرين سيبحثون عن مؤشرات على الموعد المحتمل لبدء البنك في تخفيف سياساته النقدية الميسرة.

وتماسك مؤشر الدولار قرب ذروته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، التي بلغها الأسبوع الماضي، مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.4% إلى 25.25 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 2662.71 دولار، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 1064.23 دولار.

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